Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. (dalej: IFL), czyli specjalistyczna spółka leasingowa oraz emitent obligacji notowanych na Catalyst złożył wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (ASO) na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wnioskiem objęto m.in. akcje zwykłe na okaziciela serii F, będące przedmiotem zakończonej niedawno pierwszej publicznej oferty akcji (IPO). To ważny krok przybliżający spółkę do zapowiadanego debiutu na rynku NewConnect.

„W ostatnich tygodniach koncentrowaliśmy się przede wszystkim na szybkim procedowaniu kwestii formalnych, związanych z zakończoną pierwszą publiczną ofertą naszych akcji. W ramach IPO pozyskaliśmy 3 mln zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów leasingowych, co pozwoli na skokowy wzrost skali prowadzonej działalności. Naszym celem jest stać się firmą pierwszego wyboru w obszarze alternatywnego leasingu online w Polsce, a priorytetem utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów i portfela leasingowego przy zachowaniu bardzo wysokiej rentowności. Aktualnie budujemy skalowalną i stabilną spółkę finansową o wysokim zwrocie z kapitału, a w perspektywie 2-3 lat zamierzamy zintensyfikować działania w obszarze ekspansji zagranicznej na rynki ościenne. W tym kontekście złożenie wniosku o wprowadzenie akcji IFL do obrotu na rynku NewConnect to naturalny krok rozwojowy i wypełnienie zobowiązania wobec naszych akcjonariuszy. Zakładamy debiut giełdowy w możliwie najkrótszym czasie, wierząc że nastąpi to jeszcze w tym półroczu” – komentuje Paweł Bator, Prezes Zarządu IFL.

W ramach pierwszej publicznej oferty akcji IFL objętych zostało w sumie 2.222.222 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 1,35 zł za akcję. IPO cieszyło się dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy złożyli zapisy na kwotę 3,2 mln zł, a więc przekraczającą zaoferowaną pulę, co w efekcie spowodowało konieczność redukcji na poziomie 7,31%.

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect to nie jedyna w ostatnim czasie aktywność IFL w obszarze kapitałowym. Spółka ubiega się również o wprowadzenie na Catalyst obligacji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości 3 mln zł, objętych w grudniu ubiegłego roku w ramach subskrypcji prywatnej. Była to kolejna transza I Programu Emisji Obligacji, zakładającego pozyskanie 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Pierwsza emisja obligacji serii A1, notowana od końca 2024 roku na Catalyst, opiewała na kwotę 6 mln zł. Celem IFL jest obecnie doprowadzenie do asymilacji obu serii obligacji i notowania ich pod jednym kodem ISIN.

Na polu korporacyjnym, mając na uwadze szczególne wymogi rynku NewConnect, IFL uzupełniło skład Rady Nadzorczej do oczekiwanego przez GPW poziomu pięciu członków organu nadzorczego. Złożono także wniosek do KRS o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii F, po czym planowane jest ubieganie o zdeponowanie wszystkich serii akcji w KDPW.

Zgodnie z szacunkami wynikowymi za 2025 rok IFL spodziewa się przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,8 mln zł, EBITDA 2,5 mln zł oraz zysku netto 1,7 mln zł. Prognoza wynikowa na 2026 rok zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży 9,5 mln zł, EBITDA 3,8 mln zł oraz zysku netto 2,4 mln zł. Wypełnienie założeń na ten rok będzie oznaczało wzrost w stosunku do szacunków za rok ubiegły odpowiednio o 40%, 52% i 41%.

Źródło: Spółka