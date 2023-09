Aplisens spodziewa się, że II półrocze br. będzie trudne, ale nie gorsze od pierwszego, przy czym tak wysokie dynamiki sprzedaży, jak w pierwszych sześciu miesiącach roku nie są do powtórzenia, poinformował prezes Adam Żurawski.

„Kolejne kwartały może nie będą tak dobre, jak ostatni, ale nie powinny być złe” – powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

„Bardziej miałem na myśli dynamikę, że nie spodziewamy się specjalnie gorszego półrocza, natomiast dynamika, która szczególnie dla Aplisens SA była na poziomie 30-paru procent jest niemożliwa do powtórzenia, podobnie w przypadku grupy. Widzimy, że jest coraz większa konkurencja na rynku, gospodarka światowa sobie niespecjalnie dobrze radzi, więc raczej są przed nami trudne kwartały. Po drugiej stronie mamy tych klientów, których zdobyliśmy, oni z nami zostaną. To konkurenci będą musieli nam ich zabierać, więc to my będziemy w lepszej sytuacji. Myślę, że raczej […] to nie będzie złe półrocze, natomiast już na pewno nie będzie dynamiki wzrostowej” – rozwinął prezes, pytany czy spółka spodziewa się gorszego II półrocza w porównaniu z pierwszym.

W komentarzu do wyników za I półrocze spółka podawała, że zanotowała najlepsze półrocze w swojej historii, osiągając 80,34 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+22,2% r/r) i 17,6 mln zł zysku netto ogółem (+59,8% r/r). Pomimo niesprzyjających warunków geopolityczno-gospodarczych grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży na większości rynków operacyjnych, realizując po I półroczu 56,5% strategicznego celu przychodowego na 2023 rok (142,2 mln zł).

Sprzedaż na rynku krajowym w I półroczu wzrosła o 29,2% (wzrost o prawie 7 mln zł), na rynkach eksportowych o 18,2% (wzrost o ponad 7,6 mln zł) – w tym najbardziej dynamiczny wzrost na rynkach pozaeuropejskich o 66% (wzrost o ponad 5,1 mln zł).

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,83 mln zł w 2022 r.

