IMC, notowana na GPW spółka rolnicza opublikowała wyniki finansowe za 2025 rok. Firma zwiększyła zysk netto o 24% r/r do 67,5 mln USD. Spółka jednocześnie poprawiła wynik EBITDA, a także istotnie zredukowała zadłużenie finansowe.

Przychody IMC w 2025 roku wyniosły 190,5 mln USD (-10% r/r). W tym udział eksportu stanowił 75% całkowitych przychodów spółki. Spadek sprzedaży jest związany z 30% redukcją wolumenów obrotu zbóż i roślin oleistych w 2025 roku do poziomu 768 tys. ton. Ten z kolei wynikał z faktu, że w 2024 roku, oprócz standardowej rocznej produkcji, firma sprzedała również nagromadzone zapasy z lat 2022–2023.

Jednocześnie w 2025 r. wzrosły ceny zbóż i roślin oleistych. Struktura oraz dynamika cen sprzedaży w ubiegłym roku w porównaniu do 2024 r. przedstawiały się następująco:

cena kukurydzy wzrosła o 31% (kukurydza stanowiła 68% wolumenu sprzedaży w 2025 r.)

cena pszenicy wzrosła o 16% (pszenica stanowiła 20% wolumenu sprzedaży w 2025 r.)

cena słonecznika wzrosła o 45% (słonecznik stanowił 11% wolumenu sprzedaży w 2025 r.)

Wynik EBITDA w 2025 roku zwiększył się o 11% do poziomu 95,8 mln USD, natomiast zysk netto poprawił się o 24% do 67,5 mln USD.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2025 roku były dodatnie i wyniosły 72,2 mln USD. Z kolei przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 2025 roku były ujemne i wyniosły -11,0 mln USD. W 2025 roku IMC inwestowała w coroczną modernizację floty maszyn rolniczych oraz środki transportu.

Spółka w tym czasie istotnie zredukowała zadłużenie odsetkowe. Łączne zadłużenie IMC na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 17,9 mln USD vs 23,3 mln USD na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dodatkowo, w 2025 r. IMC dwukrotnie wypłaciła dywidendę. Było to 5 czerwca 2025 – 22 365 292 EUR (0,63 EUR na akcję) oraz 27 listopada 2025 – 12 425 162 EUR (0,35 EUR na akcję). Łącznie stopa dywidendy na koniec ubiegłego roku wyniosła około 14%.

IMC, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest jedną z 10 największych firm rolniczych w Ukrainie. Spółka zajmuje się głównie uprawą roślin oraz przechowywaniem zbóż i roślin oleistych. Zarządza areałem 115 tys. hektarów, położonym w najbardziej żyznych regionach rolniczych Ukrainy (obwody połtawski, czernihowski, sumski). Spółka została założona w 2007 roku.

