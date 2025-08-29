IMC odnotowało 51,38 mln USD skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2025 r. wobec 21,52 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 54,69 mln USD wobec 28,48 mln USD rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBITDA sięgnął 64,7 mln USD wobec 37,68 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,95 mln USD wobec 108,32 mln USD rok wcześniej.

„Największa część przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży kukurydzy, która stanowiła 97,8% całkowitych przychodów w I połowie 2025 r. i 60,9% w I połowie 2024 r. W 2024 r. spółka odnotowała rekordową sprzedaż (+41% w stosunku do 2023 r.), w związku z czym zapasy produktów rolnych na początku I półrocza 2025 r. były znacznie niższe niż w okresie porównawczym, co spowodowało spadek sprzedaży w bieżącym okresie” – wyjaśniono w raporcie.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik) oraz magazynowanie płodów rolnych. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. W 2024 r. IMC wypracowała 211 mln USD przychodów.

Źródło: ISBnews