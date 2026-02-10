IMC planuje utrzymanie wypłaty dywidendy w 2026 roku, ale ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po publikacji wyników finansowych za ubiegły rok, poinformował CEO Oleksandr Wierzychowski.

„Planujemy realizować w tym roku naszą strategię, wliczając w to politykę dywidendową. Wyniki za ubiegły rok są dość dobre, ale ostateczna decyzja odnośnie dywidendy zapadnie po publikacji raportu za 2025 rok” – powiedział Wierzychowski podczas telekonferencji.

W 2025 r. IMC wypłacił dywidendę po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, w wysokości łącznie 34,8 mln USD (w dwóch transzach, w czerwcu i listopadzie).

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik) oraz magazynowanie. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. W 2024 r. IMC wypracowała 211 mln USD przychodów.

