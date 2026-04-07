IMC zainwestowało w tym roku 9,5 mln USD w samobieżne maszyny rolnicze i sprzęt do uprawy gleby, odnowienie floty poprzez zakup samochodów osobowych i ciężarowych, a także wyposażenia do prac pomocniczych, podała spółka.

„W szczególności w bieżącym roku roku IMC nabyła 75 jednostek maszyn i urządzeń rolniczych. Park maszynowy wzbogacił się o 10 ciągników o mocy powyżej 400 KM New Holland T8 440. Pojazdy są wyposażone w systemy rolnictwa precyzyjnego AMS (Agricultural Management Solutions) firmy John Deere, które obejmują automatyczne prowadzenie, zarządzanie danymi, mapowanie plonów i kontrolę sekcji. Zwiększają wydajność maszyn, obniżają koszty produkcji, optymalizują zużycie nawozów/nasion oraz ułatwiają monitorowanie upraw” – czytamy w komunikacie.

Wśród inwestycji IMC w 2026 roku znalazło się również:

– 20 hederów do zbioru słonecznika Maizco 16/70;

– 21 jednostek sprzętu do uprawy gleby przeznaczonego do uprawy podstawowej i przedsiewnej od czołowych światowych i krajowych producentów;

– 4 cysterny oraz 16 zbiorników buforowych produkcji ukraińskiej do transportu roztworów środków ochrony roślin, wymieniła spółka.

Większość zakupionych maszyn i urządzeń została już dostarczona do zakładów IMC i jest obecnie wykorzystywana w pracach polowych, zakończono.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik) oraz magazynowanie. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. W 2024 r. IMC wypracowała 211,3 mln USD przychodów.

