Immofinanz uplasował 15 418 824 akcji, stanowiących ok. 13,76% kapitału, w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), pozyskując ok. 236 mln euro brutto, podała spółka. Ponadto Immofinanz uplasował w procedurze ABB obligacje zamienne na akcje o wartości 120 mln euro, podano także.

Cena emisyjna akcji wynosiła 15,31 euro za sztukę.

„Immofinanz AG zamierza przeznaczyć pozyskane środki netto na refinansowanie wierzytelności finansowych, wykorzystanie ewentualnych szans wzrostu oraz na ogólne cele korporacyjne” – czytamy w komunikacie.

W połowie czerwca br. Immofinanz zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do potencjalnej oferty akcji spółki i ewentualnej emisji obligacji zamiennych na akcje, które łącznie (jeśli zostaną użyte oba środki) miały odpowiadać za więcej niż 25% obecnego kapitału.

Jak wówczas informowano, oferta miała obejmować podwyższenie kapitału i akcje własne w liczbie do 22,42 mln akcji (ok. 20%) spółki. Natomiast emisja obligacji zamiennych, z 3-letnią zapadalnością, mogłaby odpowiadać za do 16,81 mln akcji spółki (ok. 15% kapitału).

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

Źródło: ISBnews