IMS zmienił politykę dywidendową spółki, dopuszczając możliwość, że dywidenda nie będzie stanowić co roku minimum 75% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka.

„W związku z planowanymi wydatkami na zwiększanie działów sprzedażowych w Grupie IMS oraz możliwymi akwizycjami, zarząd emitenta dopuszcza, iż nie każdego roku będzie rekomendował radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy transfer środków do akcjonariuszy na poziomie co najmniej 75% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie podtrzymano, że intencją zarządu jest dalsze coroczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

Źródło: ISBnews