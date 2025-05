IMS odnotował 1,03 w mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,64 mln zł wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 3,02 mln zł wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,27 mln zł wobec 14,03 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2025 roku przychody abonamentowe stanowiły 69,5% wszystkich przychodów Grupy, podano.

„Grupa IMS osiągnęła w I kw. 2025 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 14,3 mln zł, tj. o 2% większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Co istotne, wzrosty sprzedaży odnotowane zostały w najważniejszych obszarach – abonamentowym i reklamowym (łącznie o 8%, tj. o 1,05 mln zł), natomiast spadek nastąpił w mniej istotnym segmencie Systemy Digital Signage. W I kw. br., w porównaniu do I kw. 2024, Grupa IMS poniosła znacząco większe wydatki na zasoby ludzkie, przede wszystkim w obszarze sprzedaży w ww. kluczowych segmentach: abonamentowym i reklamowym. Wydatki te były wyższe w I kw. 2025 r. w stosunku do I kw. 2024 r. o ponad 1 mln zł (pozycje 'Wynagrodzenia’ i 'Usługi obce’) i w oczywisty sposób wpłynęły na osiągane wyniki finansowe. Tym niemniej, te planowe wydatki są w opinii zarządu IMS S.A. niezbędne, aby powiększać przychody i – w efekcie – zyski Grupy IMS” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Znaczących efektów tych inwestycji w działy sprzedaży spółka spodziewa się w bieżącym roku, szczególnie w IV kw. br., podano.

„Zarząd emitenta pragnie podkreślić, że to właśnie IV kw. jest kluczowy dla wyników całego roku, natomiast I kw. jest kwartałem statystycznie najsłabszym w roku, bez większego wpływu na wynik całego roku. Kolejne efekty inwestycji w powiększanie działów sprzedażowych widoczne są już w II kw. br. – biorąc pod uwagę dotychczas podpisane umowy na usługi abonamentowe, których realizacja będzie następować w kolejnych tygodniach i miesiącach, 2025 rok powinien być rekordowym pod względem ilości organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych z przekroczoną liczbą 4.000 abonamentów” – czytamy dalej.

Grupa IMS zamierza osiągać wyraźne wzrosty również na poziomie sprzedaży i zakłada, że rok 2025 powinien zapisać się jako nowy rekord pod względem liczby organicznie pozyskanych lokalizacji abonamentowych, podano.

„Zbudowaliśmy wysoko rentowny biznes, który wypracował w zeszłym roku ośmiocyfrowy, rekordowy w naszej dotychczasowej historii zysk netto. Mierzymy jeszcze wyżej, dlatego ważny jest dla nas wyraźny wzrost przychodów, czego w zeszłym roku niestety nie dokonaliśmy. Poczynione inwestycje w zespoły sprzedażowe segmentu abonamentowego i reklamowego powinny być coraz bardziej widoczne w kolejnych kwartałach. O ile pierwszy kwartał pozostaje sezonowo mało istotny dla wyników całego roku, o tyle najistotniejszy będzie kwartał czwarty” – powiedział prezes IMS Michał Kornacki, cytowany w komunikacie dotyczącym wyników.

„Na bazie już podpisanych umów na usługi abonamentowe spodziewamy się przekroczenia pułapu 4 tys. nowych subskrypcji w roku 2025 przy 38 tys. obsługiwanych abonamentów na koniec zeszłego roku. To w istotny sposób zwiększy nasze comiesięczne, powtarzalne wpływy finansowe. Pozytywnie oceniamy dalsze perspektywy, gdyż długoterminowy potencjał rynku jest niezmiennie wysoki” – dodał wiceprezes Piotr Bielawski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 8,51 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

Źródło: ISBnews