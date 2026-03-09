IMS odnotował 8,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 13,27 mln zł wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 18,85 mln zł wobec 20,73 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, przy 66,34 mln zł przychodów (wobec 66,39 mln zł rok wcześniej).

„Wyniki osiągnięte w 2025 roku należy uznać za niesatysfakcjonujące. Grupa IMS wyznacza sobie ambitne cele w obszarze sprzedaży, tempie wzrostu lokalizacji abonamentowych i wzrostu zysków. Osiągnięcie w 2025 roku przychodów na poziomie roku 2024 oraz mniejszej niż zakładana liczby lokalizacji abonamentowych, zwłaszcza w kontekście zwiększonych wydatków na działy sprzedażowe (co bezpośrednio wpływa na koszty i osiągnięte w 2025 roku zyski), jest nie tylko niesatysfakcjonujące, ale pokazuje też, że proces budowania zespołów i dynamiczniejszego skalowania przychodów w poszczególnych segmentach potrwa dłużej niż pierwotne założenia zarządu. Tym niemniej, w ocenie zarządu jest to słuszna droga na rynku o tak dużym potencjale, na jakim działa Grupa IMS. W związku z tym wydatki na zwiększanie sił sprzedażowych będą kontynuowane w kolejnych okresach. W średnim terminie powinno przełożyć się to na dynamikę przychodów i wzrost zysków. Emitent pozostaje także aktywny, jeśli chodzi o potencjalne fuzje i przejęcia, które – jeśli dojdą do skutku – zwiększą przychody i osiągane zyski” – czytamy w komentarzu zarządu do wyników za 2025 r.

Spółka podała też, że pozyskała w 2025 r. 2371 nowych lokalizacji abonamentowych i ich liczba na koniec 2025 r. wyniosła 40 521 (wobec 38 150 na koniec grudnia 2024 r.)

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

Źródło: ISBnews