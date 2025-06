Zarząd IMS podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia procesu skupu do 625 tys. akcji własnych spółki, stanowiących ok. 1,78% ogólnej liczby akcji, w cenie 8 zł za sztukę, podał IMS. Zaproszenie do sprzedaży akcji zostanie ogłoszone 23 czerwca br., składanie ofert sprzedaży będzie trwało od 25 czerwca do 16 lipca 2025 roku, a zawarcie i rozliczenie transakcji na bazie dokonanego przydziału akcji nastąpi 22 lipca.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

Źródło: ISBnews