Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,01% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 980,91 pkt w poniedziałek, 27 października.

Indeks WIG wzrósł o 0,17% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 612,44 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,76% i osiągnął poziom 8 122,91 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,15% do 29 892,29 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1758,57 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 285,97 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 138 spółek, 182 spadły, a 82 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews