Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,02% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 802,03 pkt w poniedziałek, 22 września.

Indeks WIG spadł o 0,05% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 324,97 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,29% i osiągnął poziom 7 784,05 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,07% do 30 346,28 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1407,44 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 213,41 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 147 spółek, 173 spadły, a 82 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews