Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,02% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 596,03 pkt w poniedziałek, 13 kwietnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,01% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 131 315,00 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,05% i osiągnął poziom 9 031,26 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,55% do 30 393,35 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2975,85 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 465,97 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 175 spółek, 152 spadły, a 72 nie zmieniły się.

