Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,03% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 670,49 pkt w czwartek, 28 maja.

Indeks WIG wzrósł o 0,12% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 136 223,68 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,53% i osiągnął poziom 9 572,57 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,62% do 31 746,03 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2064,66 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 248,09 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 181 spółek, 138 spadły, a 82 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews