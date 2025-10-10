Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,04% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 873,04 pkt w piątek, 10 października.

Indeks WIG spadł o 0,06% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 951,51 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,12% i osiągnął poziom 7 850,50 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,01% do 30 107,78 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1754,42 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 353,23 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 157 spółek, 162 spadły, a 83 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews