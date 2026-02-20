Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,04% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 383,82 pkt w piątek, 20 lutego.

Indeks WIG spadł o 0,16% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 078,03 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,46% i osiągnął poziom 8 875,67 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,30% do 31 192,57 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1754,83 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 258,42 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 128 spółek, 193 spadły, a 79 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews