Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,04% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 977,25 pkt w środę, 05 listopada.

Indeks WIG wzrósł o 0,17% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 559,98 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,89% i osiągnął poziom 8 140,57 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,08% do 29 836,97 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1204,78 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 143,76 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 128 spółek, 176 spadły, a 98 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews