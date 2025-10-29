Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,10% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 038,56 pkt w środę, 29 października.

Indeks WIG spadł o 0,15% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 113 294,48 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,31% i osiągnął poziom 8 179,62 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,29% do 29 696,45 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2383,41 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 287,26 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 137 spółek, 183 spadły, a 82 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews