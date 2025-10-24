Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,12% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 981,19 pkt w piątek, 24 października.
Indeks WIG spadł o 0,13% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 427,76 pkt.
Indeks mWIG40 spadł o 0,24% i osiągnął poziom 8 061,71 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,12% do 29 848,20 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 1542,79 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 279,40 mln zł.
Na GPW wzrosły ceny akcji 150 spółek, 160 spadły, a 92 nie zmieniły się.
Źródło: ISBnews
Dodaj komentarz