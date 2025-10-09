Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,13% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 874,30 pkt w czwartek, 09 października.

Indeks WIG spadł o 0,26% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 019,25 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,99% i osiągnął poziom 7 860,09 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,73% do 30 104,54 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2000,17 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 427,52 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 146 spółek, 171 spadły, a 86 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews