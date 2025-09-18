Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,14% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 809,46 pkt w czwartek, 18 września.

Indeks WIG spadł o 0,05% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 564,90 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,13% i osiągnął poziom 7 837,78 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,43% do 29 968,51 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1651,66 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 262,47 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 154 spółek, 158 spadły, a 90 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews