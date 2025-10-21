Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,16% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 912,05 pkt we wtorek, 21 października.

Indeks WIG spadł o 0,10% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 109 511,51 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,09% i osiągnął poziom 8 046,78 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,00% do 29 836,67 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1653,00 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 319,86 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 162 spółek, 163 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews