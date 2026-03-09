Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,17% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 256,80 pkt w poniedziałek, 09 marca.

Indeks WIG spadł o 0,29% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 329,35 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,49% i osiągnął poziom 8 474,65 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,89% do 30 384,66 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2613,87 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 333,46 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 106 spółek, 230 spadły, a 64 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews