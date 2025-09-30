Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,17% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 827,17 pkt we wtorek, 30 września.

Indeks WIG spadł o 0,15% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 106 363,86 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,07% i osiągnął poziom 7 756,83 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,15% do 29 969,86 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1932,93 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 269,75 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 144 spółek, 169 spadły, a 90 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews