Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,18% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 306,60 pkt w czwartek, 26 marca.

Indeks WIG spadł o 0,21% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 943,70 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,30% i osiągnął poziom 8 273,52 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,49% do 29 371,50 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2372,81 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 499,69 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 122 spółek, 204 spadły, a 73 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews