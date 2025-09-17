Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,22% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 813,42 pkt w środę, 17 września.
Indeks WIG spadł o 0,31% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 617,25 pkt.
Indeks mWIG40 spadł o 0,79% i osiągnął poziom 7 827,73 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,07% do 29 840,54 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 1563,73 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ – 308,67 mln zł.
Na GPW wzrosły ceny akcji 133 spółek, 179 spadły, a 90 nie zmieniły się.
Źródło: ISBnews
Dodaj komentarz