Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,24% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 440,02 pkt w piątek, 27 lutego.

Indeks WIG spadł o 0,08% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 126 786,67 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,28% i osiągnął poziom 8 931,85 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,51% do 31 300,10 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 4977,58 mln zł; największe zostały zanotowane przez ASSECO POLAND – 1076,98 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 145 spółek, 167 spadły, a 88 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews