Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,24% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 802,69 pkt w piątek, 19 września.

Indeks WIG spadł o 0,17% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 105 380,97 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,40% i osiągnął poziom 7 806,63 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,19% do 30 326,48 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2960,80 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 381,54 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 181 spółek, 126 spadły, a 95 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews