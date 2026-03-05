Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,28% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 326,54 pkt w czwartek, 05 marca.

Indeks WIG spadł o 0,10% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 122 925,21 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,23% i osiągnął poziom 8 683,65 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 1,11% do 30 933,36 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2207,76 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 310,66 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 164 spółek, 152 spadły, a 84 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews