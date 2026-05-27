Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,28% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 671,65 pkt w środę, 27 maja.

Indeks WIG spadł o 0,45% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 136 056,35 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,90% i osiągnął poziom 9 521,67 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,12% do 31 551,54 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2432,17 mln zł; największe zostały zanotowane przez CD PROJEKT – 487,08 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 121 spółek, 205 spadły, a 75 nie zmieniły się.

