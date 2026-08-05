Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,29% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 984,80 pkt w środę, 05 sierpnia.

Indeks WIG spadł o 0,26% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 151 086,46 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,19% i osiągnął poziom 10 523,79 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,09% do 31 341,05 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2487,53 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 319,58 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 158 spółek, 171 spadły, a 76 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews