Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,31% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 029,29 pkt w czwartek, 30 października.

Indeks WIG spadł o 0,52% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 112 708,11 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,45% i osiągnął poziom 8 061,03 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,08% do 29 672,27 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1834,90 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 235,81 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 138 spółek, 173 spadły, a 91 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews