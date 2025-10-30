Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,31% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 029,29 pkt w czwartek, 30 października.
Indeks WIG spadł o 0,52% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 112 708,11 pkt.
Indeks mWIG40 spadł o 1,45% i osiągnął poziom 8 061,03 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,08% do 29 672,27 pkt.
Obroty na rynku akcji wyniosły 1834,90 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 235,81 mln zł.
Na GPW wzrosły ceny akcji 138 spółek, 173 spadły, a 91 nie zmieniły się.
