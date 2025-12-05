Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,31% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 950,30 pkt w piątek, 05 grudnia.

Indeks WIG spadł o 0,09% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 109 977,30 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,60% i osiągnął poziom 7 896,38 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,19% do 29 202,64 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2017,83 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 426,59 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 139 spółek, 183 spadły, a 78 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews