Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,36% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 992,78 pkt w czwartek, 27 listopada.

Indeks WIG spadł o 0,15% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 111 507,87 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,55% i osiągnął poziom 8 037,99 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,12% do 29 166,42 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1303,62 mln zł; największe zostały zanotowane przez CD PROJEKT – 191,31 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 158 spółek, 158 spadły, a 85 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews