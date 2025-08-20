Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,36% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 982,29 pkt w środę, 20 sierpnia.

Indeks WIG spadł o 0,39% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 796,99 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,55% i osiągnął poziom 8 133,80 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,12% do 29 532,10 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1277,82 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 218,48 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 125 spółek, 180 spadły, a 97 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews