Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,44% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 312,71 pkt w środę, 11 marca.

Indeks WIG spadł o 0,59% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 121 878,59 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,24% i osiągnął poziom 8 472,15 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,27% do 30 604,91 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2300,76 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 460,99 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 124 spółek, 195 spadły, a 80 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews