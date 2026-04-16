Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,45% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 649,50 pkt w czwartek, 16 kwietnia.

Indeks WIG spadł o 0,48% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 133 306,68 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,63% i osiągnął poziom 9 178,15 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,24% do 30 759,44 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2659,23 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 285,79 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 140 spółek, 180 spadły, a 80 nie zmieniły się.

