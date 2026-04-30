Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,45% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 487,99 pkt w czwartek, 30 kwietnia.

Indeks WIG spadł o 0,41% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 128 508,77 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,23% i osiągnął poziom 8 940,33 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,57% do 30 700,96 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 3043,48 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 482,54 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 149 spółek, 173 spadły, a 80 nie zmieniły się.

