Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,48% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 887,16 pkt w czwartek, 16 października.

Indeks WIG spadł o 0,47% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 108 214,71 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,64% i osiągnął poziom 7 848,99 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,14% do 29 709,41 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1979,87 mln zł; największe zostały zanotowane przez CCC – 555,77 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 133 spółek, 173 spadły, a 96 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews