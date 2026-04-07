Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,49% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 416,80 pkt we wtorek, 07 kwietnia.

Indeks WIG spadł o 0,43% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 066,05 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,23% i osiągnął poziom 8 632,30 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,44% do 29 749,20 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2363,09 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 366,61 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 129 spółek, 191 spadły, a 80 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews