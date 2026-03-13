Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,51% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 274,54 pkt w piątek, 13 marca.

Indeks WIG spadł o 0,41% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 444,02 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,04% i osiągnął poziom 8 361,59 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,38% do 30 235,70 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2135,40 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 234,45 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 141 spółek, 176 spadły, a 82 nie zmieniły się.

