Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,52% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 872,02 pkt w piątek, 17 października.

Indeks WIG spadł o 0,42% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 107 764,77 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,11% i osiągnął poziom 7 840,68 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,32% do 29 613,02 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1682,80 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 221,57 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 122 spółek, 188 spadły, a 92 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews