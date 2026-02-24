Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,56% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 421,01 pkt we wtorek, 24 lutego.

Indeks WIG spadł o 0,67% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 125 892,55 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,00% i osiągnął poziom 8 824,13 pkt, zaś sWIG80 spadł o 1,03% do 30 979,25 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2200,28 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 345,25 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 88 spółek, 237 spadły, a 75 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews