Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,57% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 590,00 pkt w czwartek, 21 maja.

Indeks WIG spadł o 0,26% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 133 337,31 pkt.

Indeks mWIG40 wzrósł o 0,61% i osiągnął poziom 9 367,04 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,49% do 31 245,82 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1943,48 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 274,98 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 168 spółek, 157 spadły, a 76 nie zmieniły się.

