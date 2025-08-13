Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,57% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 997,03 pkt w środę, 13 sierpnia.

Indeks WIG wzrósł o 0,09% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 110 781,85 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,53% i osiągnął poziom 8 047,37 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,23% do 29 378,74 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1872,93 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 322,99 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 149 spółek, 167 spadły, a 86 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews