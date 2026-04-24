Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,61% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 556,91 pkt w piątek, 24 kwietnia.

Indeks WIG spadł o 0,58% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 130 656,09 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,46% i osiągnął poziom 8 991,98 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,44% do 31 083,68 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1849,39 mln zł; największe zostały zanotowane przez POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI – 195,96 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 145 spółek, 180 spadły, a 77 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews