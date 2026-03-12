Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,65% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 291,27 pkt w czwartek, 12 marca.

Indeks WIG spadł o 0,77% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 934,99 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,35% i osiągnął poziom 8 357,95 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,83% do 30 349,83 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2509,01 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 504,73 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 107 spółek, 223 spadły, a 69 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews