Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,65% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 338,20 pkt w środę, 18 marca.

Indeks WIG spadł o 0,72% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 122 701,43 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,00% i osiągnął poziom 8 537,47 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,56% do 30 315,52 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2570,14 mln zł; największe zostały zanotowane przez ORLEN – 410,66 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 129 spółek, 186 spadły, a 84 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews