Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,67% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 836,58 pkt w piątek, 12 września.

Indeks WIG spadł o 0,63% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 106 413,18 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 0,92% i osiągnął poziom 7 882,53 pkt, zaś sWIG80 wzrósł o 0,44% do 30 025,65 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1635,51 mln zł; największe zostały zanotowane przez KGHM POLSKA MIEDŹ – 295,02 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 129 spółek, 183 spadły, a 90 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews